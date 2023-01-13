Хоккей. Минское «Динамо» в серии буллитов уступило «Амуру»

Хоккеисты минского «Динамо» продолжили свою домашнюю серию в рамках КХЛ. И вновь огорчение. «Зубры» уступили «Амуру», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первые два периода прошли безрезультатно. На последних мгновениях второй двадцатиминутки динамовцы шайбу забросили, но засчитана она не была. Время истекло. Третий период стал ключевым в этом матче. Сначала Бочаров с острого угла понизил градус оптимизма минских болельщиков. Однако вскоре Коробов возродил наши надежды. Ничья – 1:1. Овертайм не изменил течения игры. И привел к буллитам. В серии буллитов «Динамо» оказалось слабее. Финальный счет – 1:2 не в пользу белорусов.