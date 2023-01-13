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Волейбольная «Минчанка» проиграла казанскому «Динамо» в российской Суперлиге

13 января 2023 20:37
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Волейболистки «Минчанки» в российской Суперлиге встречались с казанским «Динамо». Гостевой поединок завершился поражением белорусской команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбольная «Минчанка» проиграла казанскому «Динамо» в российской Суперлиге-1

Проигрыш 0:3 по большому счету не отражает сути игры. В каждой партии наши девушки сражались до последнего шанса. Но соперник не был намерен отдавать ни сета. Команда Сергея Юркина проиграла 22:25, 23:25, 23:25. И это уже четвертое подряд поражение нашей команды в Суперлиге.

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# Волейбол # Сергей Юркин # Фотофакт

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