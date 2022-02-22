«Локомотив» одолел «Могилёв». 22 февраля на ЧБ по хоккею были сыграны три матча
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею были сыграны очередные три матча. Отношения выясняли коллективы, которые базировались во второй группе. Им предстояло выявить последнего счастливчика раунда плей-инн, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Перед стартом последнего тура расклад был предельно простым. На четвертое вакантное место претендовали «Брест» и «Могилев». Однако шансы были неравны. «Брестчанам» для продолжения борьбы не хватало всего одного балла. А «Могилеву» мало того что необходима была победа в основное время, так и главный конкурент должен был оступиться. И тоже в отведенные 60 минут. Только вот «зубры» играли с «Лидой». На минуточку, последней в таблице. Так что верилось в это с трудом.
В итоге «Динамо» уступило «Химику» 1:2, «Локомотив» обыграл «Могилев» 4:0, а «Брест» обошел «Лиду» с результатом 5:4.
23 февраля на площадке будут соперничать коллективы из шестерки А.