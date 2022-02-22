«Локомотив» одолел «Могилёв». 22 февраля на ЧБ по хоккею были сыграны три матча

Перед стартом последнего тура расклад был предельно простым. На четвертое вакантное место претендовали «Брест» и «Могилев». Однако шансы были неравны. «Брестчанам» для продолжения борьбы не хватало всего одного балла. А «Могилеву» мало того что необходима была победа в основное время, так и главный конкурент должен был оступиться. И тоже в отведенные 60 минут. Только вот «зубры» играли с «Лидой». На минуточку, последней в таблице. Так что верилось в это с трудом.