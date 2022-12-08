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Хоккей. Минское «Динамо» проиграло питерскому СКА в матче КХЛ

08 декабря 2022 18:59
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Хоккеисты минского «Динамо» провели второй матч домашней серии в чемпионате КХЛ. Наша команда встречалась с лидером Западной конференции, питерским СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Минское «Динамо» проиграло питерскому СКА в матче КХЛ-1

Первый период сложился удачно для белорусской дружины. Вадим Мороз реализовал свой шанс, и «зубры» повели 1:0. Во втором периоде СКА серьезно добавил. «Армейцы» доминировали. Дубль на свой счет записал Гусев, а затем отличился Жафяров. Однако на старте третьей двадцатиминутки «динамовцы» оперативно отыгрались – Душак и Мартынов вернули надежду белорусской публике. Правда, вскоре неутомимый Яшкин огорчил нашего вратаря. А подоспевший спорный момент со взятием ворот Волковым судьи трактовали в пользу «армейцев».

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# Хоккей # Дамир Жафяров # Никита Гусев # Джозеф Душак # Игорь Мартынов # Дмитрий Яшкин # Александр Волков # Фотофакт

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