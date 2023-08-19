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Хоккей. Минское «Динамо» проиграло московскому ЦСКА со счётом 2:3

19 августа 2023 14:51
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Минское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону КХЛ. Сегодня, 19 августа, подопечные Дмитрия Квартальнова сыграли с действующим чемпионом – московским ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Российская дружина проводит летние сборы в Минске.

Хоккей. Минское «Динамо» проиграло московскому ЦСКА со счётом 2:3-1

Счет в матче открыли гости во втором отрезке встречи, а через минуту преимущество укрепили, забросив еще две быстрые шайбы. До ухода на перерыв усилиями Никиты Пышкайло отставание удалось немного сократить. А на экваторе третьего отрезка Никита Смирнов устанавливает окончательные цифры основного времени. 2:3 и «зубры» уступили. По завершении встречи команды по договоренности провели серию буллитов, точнее в которой оказались минчане. Далее «Динамо» ожидает еще один спарринг против «Адмирала», который пройдет в Минске 26 августа.

# Хоккей # Фотофакт

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