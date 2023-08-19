Хоккей. Минское «Динамо» проиграло московскому ЦСКА со счётом 2:3

Счет в матче открыли гости во втором отрезке встречи, а через минуту преимущество укрепили, забросив еще две быстрые шайбы. До ухода на перерыв усилиями Никиты Пышкайло отставание удалось немного сократить. А на экваторе третьего отрезка Никита Смирнов устанавливает окончательные цифры основного времени. 2:3 и «зубры» уступили. По завершении встречи команды по договоренности провели серию буллитов, точнее в которой оказались минчане. Далее «Динамо» ожидает еще один спарринг против «Адмирала», который пройдет в Минске 26 августа.