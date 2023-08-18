Белоруска Ксения Тереня выиграла бронзу молодёжного чемпионата мира по борьбе

18 августа наша Ксения Тереня в весовой категории до 65 килограммов сражалась за бронзу турнира. На пути к этому поединку в 1 /8 финала она прошла американку Мэдлайн Барбару Кубицки – победа со счетом 6:0, в четвертьфинале уступила венгерке Энико Эликс – 0:11. Затем в утешительной схватке была сильней турчанки Дуйгу Ген – 8:0. И бронзу чемпионата мира она оспаривала с представительницей Туниса Хадижей Джласи. Ксения Тереня одержала победу со счетом 10:4 и стала бронзовым призером форума.