Прямой эфир

Белоруска Ксения Тереня выиграла бронзу молодёжного чемпионата мира по борьбе

18 августа 2023 19:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В столице Иордании Аммане продолжается молодежный чемпионат мира по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В нем принимают участие белорусские атлеты.

Белоруска Ксения Тереня выиграла бронзу молодёжного чемпионата мира по борьбе-1

18 августа наша Ксения Тереня в весовой категории до 65 килограммов сражалась за бронзу турнира. На пути к этому поединку в 1 /8 финала она прошла американку Мэдлайн Барбару Кубицки – победа со счетом 6:0, в четвертьфинале уступила венгерке Энико Эликс – 0:11. Затем в утешительной схватке была сильней турчанки Дуйгу Ген – 8:0. И бронзу чемпионата мира она оспаривала с представительницей Туниса Хадижей Джласи. Ксения Тереня одержала победу со счетом 10:4 и стала бронзовым призером форума.

# Борьба # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске стартовали республиканские соревнования по пляжному волейболу среди детей и подростков «Солнечный мяч»
18 августа 2023 15:37

В Минске стартовали республиканские соревнования по пляжному волейболу среди детей и подростков «Солнечный мяч»

Ратомка принимает сразу два турнира по конкуру. Как показывают себя участники?
18 августа 2023 15:10

Ратомка принимает сразу два турнира по конкуру. Как показывают себя участники?

«Мы дали практику ребятам». Главком ФК БАТЭ о результатах в квалификационных матчах Еврокубков
18 августа 2023 14:16

«Мы дали практику ребятам». Главком ФК БАТЭ о результатах в квалификационных матчах Еврокубков