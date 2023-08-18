«Нафтан» разгромил «Энергетик-БГУ» в 18-м туре ЧБ по футболу

Матч состоялся в Витебске. «Нафтан» одержал победу над соперником с крупным счетом – 4:0. У новополочан голы на счету Кирилла Кириленко и Игната Прановича и дубль в активе Андрея Панюкова. Завтра пройдут еще два поединка тура. «Торпедо-БелАЗ» дома сыграет с бобруйской «Белшиной», а «Сморгонь» наведается в Молодечно в гости к «Ислочи».