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Соболенко обыграла Жабер и вышла в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати

19 августа 2023 12:19
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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории 1000 в американском Цинциннати. В поединке 1/4 вторая ракетка планеты переиграла пятую в мировом топе Унс Жабер из Туниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко обыграла Жабер и вышла в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати-1

Соболенко важно было взять реванш за полуфинал Уимблдона, где сильнее оказалась Жабер. И у белоруски это получилось! Победа с уверенным счетом – 7:5, 6:3.

За попадание в финал Арина поспорит с Каролиной Муховой из Чехии, занимающей 17-е место мирового рейтинга. Девушки встречались дважды и отправили в свой актив по одной победе. Начало противостояния 19 августа не ранее 20:30 по белорусскому времени.

# Теннис # Арина Соболенко # Унс Жабер # Каролина Мухова # Фотофакт

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