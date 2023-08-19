Соболенко обыграла Жабер и вышла в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории 1000 в американском Цинциннати. В поединке 1/4 вторая ракетка планеты переиграла пятую в мировом топе Унс Жабер из Туниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко важно было взять реванш за полуфинал Уимблдона, где сильнее оказалась Жабер. И у белоруски это получилось! Победа с уверенным счетом – 7:5, 6:3.

За попадание в финал Арина поспорит с Каролиной Муховой из Чехии, занимающей 17-е место мирового рейтинга. Девушки встречались дважды и отправили в свой актив по одной победе. Начало противостояния 19 августа не ранее 20:30 по белорусскому времени.