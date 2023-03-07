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Сборная Беларуси по мини-футболу уступила португальцам в заключительном матче отбора ЧМ-2024

07 марта 2023 20:26
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Сборная Беларуси по мини-футболу в Ереване провела заключительный поединок отборочного турнира чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нашей команде противостоял весьма титулованный соперник.

Сборная Беларуси по мини-футболу уступила португальцам в заключительном матче отбора ЧМ-2024-1

Напомним, команда Португалии – чемпион Европы и мира. Правда, белорусская сборная в этом поединке могла отстаивать лишь собственный престиж. О турнирных раскладах речь не велась. Ведь все три матча в группе наши проиграли, лишились шансов на дальнейшее продвижение и заняли последнюю позицию. В первом тайме против лидера группы, команды Португалии, белорусы пропустили два безответных гола. На старте второго отрезка матча наши футболисты отыгрались, забив два мяча, но затем португальцы восстановили статус-кво. В итоге зафиксировано поражение белорусов со счетом 2:4.

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# Мини-футбол # Фотофакт

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