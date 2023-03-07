«Собрали почти сильнейший состав». Мужская гандбольная сборная Беларуси готовится к матчам с командой России

Новости Беларуси. Мужская национальная команда Беларуси по гандболу в эти дни в Минске проводит учебно-тренировочный сбор. Кэмп предшествует двум матчевым встречам против сборной России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Мужская национальная команда Беларуси по гандболу в эти дни в Минске проводит учебно-тренировочный сбор. Кэмп предшествует двум матчевым встречам против сборной России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Главком Юрий Шевцов вызвал на сбор 19 гандболистов, включая легионеров. В ближайшие выходные, 11 и 12 марта, под сводами спорткомплекса «Чижовка-Арена» наши гандболисты проведут товарищеские матчи со сборной России. Соперник для белорусской сборной хорошо знакомый. В период временной международной паузы и белорусы, и россияне нуждаются в игровой практике, чтобы сохранить форму и товарищеский командный дух.
Юрий Шевцов, главный тренер гандбольной сборной Беларуси:
Нам главное в это время, когда такая ситуация, нам нельзя потеряться. Нам нужно, во-первых, быть честными перед игроками, они приезжают все в сборную с удовольствием. На данный момент собрали почти сильнейший состав. У нас много легионеров. И они приехали. И Королек, и Кулеш здесь, и Гайдученко, и Вайлупов приехал. То есть они все едут с удовольствием. И Солдатенко сейчас здесь. Есть у нас ведущие игроки, есть молодые, которые рвутся в состав. Мы должны побеждать, мы любую игру должны побеждать, будь то россияне, будь то Бахрейн. Иногда это получается, иногда нет. Но основная наша задача – это любую игру выигрывать, каждую. Но мы еще должны работать над тем, чтобы игроки нарабатывали то, что нам нужно в то время, когда нас когда-то допустят.
Никита Вайлупов, правый крайний гандбольной сборной Беларуси:
Мы играем за сборную, за страну, поэтому здесь дополнительная мотивация не нужна. Плюс у нас всегда принципиальные игры против сборной России. Плюс играем дома при своих болельщиках. Очень долгое время знаем друг друга. Играли и молодежную. То есть прошли очень много времени вместе. Поэтому знаем очень хорошо друг друга. И, конечно, всегда с положительными эмоциями приезжаем, общаемся.
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