«Собрали почти сильнейший состав». Мужская гандбольная сборная Беларуси готовится к матчам с командой России

Юрий Шевцов, главный тренер гандбольной сборной Беларуси:

Нам главное в это время, когда такая ситуация, нам нельзя потеряться. Нам нужно, во-первых, быть честными перед игроками, они приезжают все в сборную с удовольствием. На данный момент собрали почти сильнейший состав. У нас много легионеров. И они приехали. И Королек, и Кулеш здесь, и Гайдученко, и Вайлупов приехал. То есть они все едут с удовольствием. И Солдатенко сейчас здесь. Есть у нас ведущие игроки, есть молодые, которые рвутся в состав. Мы должны побеждать, мы любую игру должны побеждать, будь то россияне, будь то Бахрейн. Иногда это получается, иногда нет. Но основная наша задача – это любую игру выигрывать, каждую. Но мы еще должны работать над тем, чтобы игроки нарабатывали то, что нам нужно в то время, когда нас когда-то допустят.