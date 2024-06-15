Центральный матч 15 июня Евро-2024 – Италия и Албания. Смотрите прямую трансляцию ЧЕ на СТВ

Главное футбольное событие лета – чемпионат Европы по футболу – в эфире нашего телеканала. В программе сегодняшнего дня три противостояния. Безусловно, центральный матч начнется в 21:15, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дортмунде сыграют действующий обладатель трофея – Италия – и Албания. Это будет первая встреча дружин на таком крупном турнире.

«Адзурри» начинают защиту титула и соперник этому явно способствует. Албанцы обладают скромным составом по меркам европейского футбола, однако «орлы» показывают надежную игру в обороне. И это может стать их главным козырем. В противовес этому – атакующая мощь итальянской сборной и желание подтвердить статус действующего чемпиона континента. Кому удастся порадовать своих болельщиков победой, узнаем совсем скоро.

Уже в 15:30 в эфире СТВ смотрите матч сборных Венгрии и Швейцарии. А в 18:15 включайте «РТР-Беларусь». Там в прямом эфире можно будет увидеть противостояние команд Испании и Хорватии.