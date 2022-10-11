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Белорусский форвард Данила Климович начнёт сезон в главной хоккейной лиге планеты

11 октября 2022 10:08
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И все-таки НХЛ. Белорусский форвард Данила Климович начнет сезон в главной хоккейной лиге планеты. Генеральный менеджер «Ванкувера» опубликовал список игроков, которые попали в заявку на сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский форвард Данила Климович начнёт сезон в главной хоккейной лиге планеты-1

В ростере оказался и наш игрок. Напомним, что ранее Климович был командирован в фарм-клуб «Кэнакс» в АХЛ. Однако руководство главной дружины вернуло нападающего в свой состав. Белорус будет выступать под 46-м номером. Первый матч в НХЛ Ванкувер проведет уже завтра, 12 октября.

# Хоккей # Данила Климович # Фотофакт

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