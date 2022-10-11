Белорусский форвард Данила Климович начнёт сезон в главной хоккейной лиге планеты

И все-таки НХЛ. Белорусский форвард Данила Климович начнет сезон в главной хоккейной лиге планеты. Генеральный менеджер «Ванкувера» опубликовал список игроков, которые попали в заявку на сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ростере оказался и наш игрок. Напомним, что ранее Климович был командирован в фарм-клуб «Кэнакс» в АХЛ. Однако руководство главной дружины вернуло нападающего в свой состав. Белорус будет выступать под 46-м номером. Первый матч в НХЛ Ванкувер проведет уже завтра, 12 октября.