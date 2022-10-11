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КХЛ открыла голосование болельщиков на «Матч звёзд»

11 октября 2022 14:17
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Континентальная хоккейная лига открыла голосование за участников «Матча звезд». Спортивное шоу состоится в Челябинске в декабре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ открыла голосование болельщиков на «Матч звёзд»-1

Нынче формат действа претерпел изменение. Мастер-шоу пройдет не в один день, а в два. На субботу, 10 декабря, намечена первая часть, а также полуфинальные матчи. А итоги конкурсов и дуэль за золото запланированы на воскресенье. Отдать свой голос болельщики могут вплоть до 18 октября. Затем самых достойных исполнителей выберут журналисты и директорат лиги.

Минское «Динамо» номинировало своих двух исполнителей. Это Алексей Колосов и Виталий Пинчук. Напомним, что страж ворот в прошлом году стал лучшим игроком по итогам голосования, однако матч в итоге не состоялся.

# Хоккей # Алексей Колосов # Виталий Пинчук # Фотофакт

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