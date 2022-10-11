КХЛ открыла голосование болельщиков на «Матч звёзд»

Нынче формат действа претерпел изменение. Мастер-шоу пройдет не в один день, а в два. На субботу, 10 декабря, намечена первая часть, а также полуфинальные матчи. А итоги конкурсов и дуэль за золото запланированы на воскресенье. Отдать свой голос болельщики могут вплоть до 18 октября. Затем самых достойных исполнителей выберут журналисты и директорат лиги.

Минское «Динамо» номинировало своих двух исполнителей. Это Алексей Колосов и Виталий Пинчук. Напомним, что страж ворот в прошлом году стал лучшим игроком по итогам голосования, однако матч в итоге не состоялся.