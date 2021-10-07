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Хоккей. «Металлург» после победы над «Локомотивом» занял первое место в промежуточной таблице ЧБ

07 октября 2021 20:36
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Новости Беларуси. Состоялись очередные хоккейные поединки в рамках чемпионата Беларуси. За победу сражались шесть команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Металлург» после победы над «Локомотивом» занял первое место в промежуточной таблице ЧБ-1

Центральная игра дня прошла в Жлобине, где «Металлург» принимал «Локомотив». У «волков» произошли потери в составе: по разным причинам вне игры оказались Артем Кислый, Артур Гаврус и Артем Волченков. Но это не помешало им увеличить серию побед до шести матчей.

Хоккей. «Металлург» после победы над «Локомотивом» занял первое место в промежуточной таблице ЧБ-4

Первый тайм остался без голов, зато во втором команды забросили четыре шайбы, три из которых – в течение минуты. А в последней двадцатиминутке «Шахтер» все-таки сумел завершить поединок в свою пользу с итоговым счетом 4:2. Победа позволила жлобинцам занять первое промежуточное место в турнирной таблице.

Хоккей. «Металлург» после победы над «Локомотивом» занял первое место в промежуточной таблице ЧБ-7

Полные результаты матчей – на экране.

# Хоккей Беларуси # Артём Кислый # Артур Гаврус # Артем Волченков # Фотофакт

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