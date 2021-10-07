Хоккей. «Металлург» после победы над «Локомотивом» занял первое место в промежуточной таблице ЧБ

Новости Беларуси. Состоялись очередные хоккейные поединки в рамках чемпионата Беларуси. За победу сражались шесть команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Центральная игра дня прошла в Жлобине, где «Металлург» принимал «Локомотив». У «волков» произошли потери в составе: по разным причинам вне игры оказались Артем Кислый, Артур Гаврус и Артем Волченков. Но это не помешало им увеличить серию побед до шести матчей.

Первый тайм остался без голов, зато во втором команды забросили четыре шайбы, три из которых – в течение минуты. А в последней двадцатиминутке «Шахтер» все-таки сумел завершить поединок в свою пользу с итоговым счетом 4:2. Победа позволила жлобинцам занять первое промежуточное место в турнирной таблице.