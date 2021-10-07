Привычный снег заменяет трава. В Минске завершился чемпионат Беларуси по горным лыжам

Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по горным лыжам. Провести его не помешало даже полное отсутствие снега. Спортсмены со всей страны выходили на старт и выигрывали медали, но в специальной дисциплине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй день участники спускались с горы. Довольно необычное соревнование – сухой слалом. Привычный снег заменяет трава, а вместо лыж – собственные ноги. Однако правила такие же: атлеты должны как можно быстрее спуститься с горы, при этом пройдя все ворота.

В таком непривычном соперничестве не обошлось и без падений, но участники с энтузиазмом вставали и возвращались на старт, чтобы повторить свою попытку. Ведь главное здесь не победа: подрастающее поколение получает опыт соревнований, а старшие товарищи тренируются, чтобы не растерять форму в преддверии зимнего сезона.