Привычный снег заменяет трава. В Минске завершился чемпионат Беларуси по горным лыжам

Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по горным лыжам. Провести его не помешало даже полное отсутствие снега. Спортсмены со всей страны выходили на старт и выигрывали медали, но в специальной дисциплине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Во второй день участники спускались с горы. Довольно необычное соревнование – сухой слалом. Привычный снег заменяет трава, а вместо лыж – собственные ноги. Однако правила такие же: атлеты должны как можно быстрее спуститься с горы, при этом пройдя все ворота.
В таком непривычном соперничестве не обошлось и без падений, но участники с энтузиазмом вставали и возвращались на старт, чтобы повторить свою попытку. Ведь главное здесь не победа: подрастающее поколение получает опыт соревнований, а старшие товарищи тренируются, чтобы не растерять форму в преддверии зимнего сезона.
Александр Наконечный, старший тренер национальной команды Беларуси по горнолыжному спорту:
Сегодня у нас второй день республиканских соревнований по специальной подготовке в дисциплине «сухой слалом». Участвуют все спортсмены, которые относятся к спортивным организациям нашей страны, а также клубы частные. Участников порядка 150 человек. Также определяется самый быстрый, самый ловкий и самый выносливый спортсмен. Сразу просматриваем перспективу нашу, наш резерв, смотрим характер человека, насколько он приспособлен к выполнению задач, которые ставятся перед ним.
В чемпионате принимали участие более 130 спортсменов разных возрастов, которые представляли как сборную команду страны, так и частные клубы. Пусть Беларусь и не горная страна, но данный вид спорта у нас активно развивается. Ребята ставят перед собой амбициозные цели, а значит, будет и результат.