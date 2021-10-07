Женская сборная Беларуси по гандболу неудачно дебютировала в отборочной кампании ЧЕ-2022

Наши девушки по всем статьям уступили представительницам Нидерландов. Хозяйки ушли в отрыв практически сразу. К перерыву они оформили комфортный для себя задел + 5. А после антракта еще больше увеличили разницу. Финальные цифры — 38:27 в пользу Нидерландов. Во втором туре отбора мы будем соперничать с немками. Поединок пройдет 10 октября.