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Женская сборная Беларуси по гандболу неудачно дебютировала в отборочной кампании ЧЕ-2022

07 октября 2021 12:41
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Новости Беларуси. В отборочной кампании чемпионата Европы-2022 по гандболу женская сборная Беларуси дебютировала неудачно, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Женская сборная Беларуси по гандболу неудачно дебютировала в отборочной кампании ЧЕ-2022-1

Наши девушки по всем статьям уступили представительницам Нидерландов. Хозяйки ушли в отрыв практически сразу. К перерыву они оформили комфортный для себя задел + 5. А после антракта еще больше увеличили разницу. Финальные цифры — 38:27 в пользу Нидерландов. Во втором туре отбора мы будем соперничать с немками. Поединок пройдет 10 октября.

# Гандбол # Фотофакт

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