«Это всего лишь средство, которым мы гармонично развиваем личность». В Минске прошли Олимпийские дни молодёжи по гандболу

Новости Беларуси. В Минске прошли Олимпийские дни молодежи по гандболу среди девушек 2005-2006 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске прошли Олимпийские дни молодежи по гандболу среди девушек 2005-2006 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На площадке сошлись спортсменки со всех уголков страны. Участницы играли в свое удовольствие, потому что для них важна не победа, а приобретение необходимого соревновательного опыта. Сейчас они еще совсем юные, но, кто знает, возможно, в будущем именно им предстоит выступать за страну на международной арене.
Василий Левчук, старший тренер национальной команды по гандболу:
Гандбол – это всего лишь средство, которым мы гармонично развиваем личность. Цель, которую мы преследуем, – это отбор в сборную команду по их возрасту.
Это мероприятие проходит ежегодно и является итоговым в рамках многолетней подготовки гандболисток. Помимо этого, девушки, которые проявят себя лучше всего, получат шанс попасть в сборную своего возраста.