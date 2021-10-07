«Это всего лишь средство, которым мы гармонично развиваем личность». В Минске прошли Олимпийские дни молодёжи по гандболу

Новости Беларуси. В Минске прошли Олимпийские дни молодежи по гандболу среди девушек 2005-2006 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На площадке сошлись спортсменки со всех уголков страны. Участницы играли в свое удовольствие, потому что для них важна не победа, а приобретение необходимого соревновательного опыта. Сейчас они еще совсем юные, но, кто знает, возможно, в будущем именно им предстоит выступать за страну на международной арене.

Василий Левчук, старший тренер национальной команды по гандболу:

Гандбол – это всего лишь средство, которым мы гармонично развиваем личность. Цель, которую мы преследуем, – это отбор в сборную команду по их возрасту.