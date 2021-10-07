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«Это всего лишь средство, которым мы гармонично развиваем личность». В Минске прошли Олимпийские дни молодёжи по гандболу

07 октября 2021 20:34
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Новости Беларуси. В Минске прошли Олимпийские дни молодежи по гандболу среди девушек 2005-2006 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Это всего лишь средство, которым мы гармонично развиваем личность». В Минске прошли Олимпийские дни молодёжи по гандболу-1

На площадке сошлись спортсменки со всех уголков страны. Участницы играли в свое удовольствие, потому что для них важна не победа, а приобретение необходимого соревновательного опыта. Сейчас они еще совсем юные, но, кто знает, возможно, в будущем именно им предстоит выступать за страну на международной арене.  

«Это всего лишь средство, которым мы гармонично развиваем личность». В Минске прошли Олимпийские дни молодёжи по гандболу-4

Василий Левчук, старший тренер национальной команды по гандболу:
Гандбол – это всего лишь средство, которым мы гармонично развиваем личность. Цель, которую мы преследуем, – это отбор в сборную команду по их возрасту.  

«Это всего лишь средство, которым мы гармонично развиваем личность». В Минске прошли Олимпийские дни молодёжи по гандболу-7

Это мероприятие проходит ежегодно и является итоговым в рамках многолетней подготовки гандболисток. Помимо этого, девушки, которые проявят себя лучше всего, получат шанс попасть в сборную своего возраста.  

# Гандбол # Василий Левчук # Фотофакт

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