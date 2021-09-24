Александр Ботвинник о новом боксёрском зале в Минске: каждый здесь готовит себя к одному – к олимпийскому золоту

Открытие зала стало очередным шагом на пути к выполнению главной задачи федерации – развитию и популяризации бокса среди молодежи. И, конечно, расширению географии.

Новое помещение оснащено современным оборудованием в соответствии со всеми международными стандартами. Зал должен не только увеличить количество занимающихся, но и значительно улучшить качество тренировок спортсменов.

Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси: В первую очередь это очень хороший подарок району, потому что в любом случае загрузка этого зала будет зависеть от того количества тренеров, которые здесь будут работать, соответственно, тренеры работают в районе, в котором находится спортивный объект. Приятное событие, потому что мы все видим, допустим, что новые объекты в каких-то новых районах открываются, но очень редко видим, когда обновляются спортивные объекты уже в старых районах. Я считаю, что это нельзя забывать, и нужно тоже двигаться в таком направлении и в других видах спорта.

Александр Ботвинник, председатель Белорусской федерации бокса:

Как вы видите, мы ставим перед собой амбициозные задачи. И каждый из тех, кто пребывает в этом зале, занимается, тренируется, готовит себя только к одному – к олимпийскому золоту, чтобы видеть себя на олимпийском пьедестале.

Теперь остается только ждать, когда из нового помещения выйдут призеры и победители чемпионатов мира или даже Олимпийских игр.