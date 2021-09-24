Главный тренер сборной по шорт-треку об Открытом Кубке Беларуси: это отбор на Олимпийские игры

Новости Беларуси. Открытый Кубок Беларуси по шорт-треку начался в Минске. 24 сентября за чемпионский титул сражались мужчины и женщины на дистанции 1 500 метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди мужчин лучшим оказался Никита Мигдалев, прошедший дистанцию быстрее остальных. В женском зачете соперницам не оставила шансов Екатерина Чистая. Отметим, эти соревнования являются отборочными в национальную сборную, которая позже продолжит борьбу за олимпийские лицензии.

Артур Солиенко, главный тренер сборной Беларуси по шорт-треку:

Это квалификационные, отборочные соревнования, отбор на Олимпийские игры. Спортсмены, которые готовятся на квалификационный олимпийский отбор, – это лидер нашей сборной Мария Изофатова, Анна Изофатова, Домбровская, эстафетная команда чистая. Также, если я не ошибаюсь, минут 10 назад возрастная спортсменка Талаева тоже выполнила временной норматив попадания на соревнования.

У ребят у нас более плачевное состояние. Единственный спортсмен, который может бороться на международном рейтинге, – это Мигдалев Никита, юниор, он мастер спорта по конькам и мастер спорта по шорт-треку.