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Главный тренер сборной по шорт-треку об Открытом Кубке Беларуси: это отбор на Олимпийские игры

24 сентября 2021 17:44
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Новости Беларуси. Открытый Кубок Беларуси по шорт-треку начался в Минске. 24 сентября за чемпионский титул сражались мужчины и женщины на дистанции 1 500 метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер сборной по шорт-треку об Открытом Кубке Беларуси: это отбор на Олимпийские игры-1

Среди мужчин лучшим оказался Никита Мигдалев, прошедший дистанцию быстрее остальных. В женском зачете соперницам не оставила шансов Екатерина Чистая. Отметим, эти соревнования являются отборочными в национальную сборную, которая позже продолжит борьбу за олимпийские лицензии.

Главный тренер сборной по шорт-треку об Открытом Кубке Беларуси: это отбор на Олимпийские игры-4

Артур Солиенко, главный тренер сборной Беларуси по шорт-треку:
Это квалификационные, отборочные соревнования, отбор на Олимпийские игры. Спортсмены, которые готовятся на квалификационный олимпийский отбор, это лидер нашей сборной Мария Изофатова, Анна Изофатова, Домбровская, эстафетная команда чистая. Также, если я не ошибаюсь, минут 10 назад возрастная спортсменка Талаева тоже выполнила временной норматив попадания на соревнования.

У ребят у нас более плачевное состояние. Единственный спортсмен, который может бороться на международном рейтинге, – это Мигдалев Никита, юниор, он мастер спорта по конькам и мастер спорта по шорт-треку.

Главный тренер сборной по шорт-треку об Открытом Кубке Беларуси: это отбор на Олимпийские игры-7

Соревнования по шорт-треку и конькобежному спорту в «Минск-Арене» продолжатся  25 сентября.

# Зимние виды спорта # Артур Солиенко # Никита Мигдалев # Мария Изофатова # Анна Изофатова # Яна Домбровская # Ольга Талаева # Фотофакт

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