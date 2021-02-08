КХЛ. Минское «Динамо» победило «Сочи» на выезде – 4:3

Именно хозяева отличились первыми. На 14-й минуте забросил Точицкий. Этот гол оказался единственным в первом периоде. Во втором солировали уже подопечные Крэйга Вудкрофта. Они не только счет сравняли, но и вышли вперед. Затем камбек попыталась исполнить команда «Сочи». Но получилось оторваться на один гол. А последнее слово осталось за белорусами. В начале Фальковский восстановил равновесие, а затем Митчелл принес викторию «Динамо». 4:3 – «зубры» сильнее.