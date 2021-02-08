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КХЛ. Минское «Динамо» победило «Сочи» на выезде – 4:3

08 февраля 2021 12:30
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» победило «Сочи» в очередном выездном матче чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хотя южане доставили немало проблем белорусскому клубу.  

КХЛ. Минское «Динамо» победило «Сочи» на выезде – 4:3-1

Именно хозяева отличились первыми. На 14-й минуте забросил Точицкий. Этот гол оказался единственным в первом периоде. Во втором солировали уже подопечные Крэйга Вудкрофта. Они не только счет сравняли, но и вышли вперед. Затем камбек попыталась исполнить команда «Сочи». Но получилось оторваться на один гол. А последнее слово осталось за белорусами. В начале Фальковский восстановил равновесие, а затем Митчелл принес викторию «Динамо». 4:3 – «зубры» сильнее.  

# Хоккей Беларуси # Никита Точицкий # Крэйг Вудкрофт # Степан Фальковский # Зак Митчелл # Фотофакт

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