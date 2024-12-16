«Химик» обыграл «Шахтёр», а «Брест» потерпел поражение от «Юности» – итоги дня на ЧБ по хоккею

И если первые располагаются во второй половине турнирной таблицы и не изобилуют стабильными результатами, то для «Юности» матч носил во многом определяющее значение. Подопечные Сергея Стася находятся в числе лидеров нынешнего розыгрыша. И на кону – главенство в турнирной таблице. Брестчане – идут в середине. О своих амбициях на победу «минчане» заявили громка с самого начала противостояния. В первом отрезке они дважды поразили ворота оппонентов. Отличились Александр Кулагин и Иван Косоренков. На старте второй двадцатиминутки Арсений Ковгореня упрочил преимущество «Юности». Матч закончился со счетом 4:0 в пользу «Юности», а «Химик» в матче регулярного чемпионата экстралиги обыграл солигорский «Шахтер» – 3:2.