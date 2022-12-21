Хоккей. Гродненский «Неман» продолжает победную серию

В соперниках значилась «Лида». Гродненцы играли в гостях, но чувствовали себя уверенно на льду. В первом периоде «Неман» забросил одну шайбу, во втором еще две. И лишь после этого «Лида» включилась в борьбу. Только в третьем отрезке хозяева забросили дважды и практически возродили интригу. Но хоккеисты «Немана» забросили в пустые ворота и снял все вопросы об итогах матча. Победа – 4:2.