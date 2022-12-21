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Хоккей. Гродненский «Неман» продолжает победную серию

21 декабря 2022 13:07
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею состоялись очередные матчи. Идущий на второй позиции турнирной таблицы «Неман» продлил победную серию до пяти противостояний кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Гродненский «Неман» продолжает победную серию-1

В соперниках значилась «Лида». Гродненцы играли в гостях, но чувствовали себя уверенно на льду. В первом периоде «Неман» забросил одну шайбу, во втором еще две. И лишь после этого «Лида» включилась в борьбу. Только в третьем отрезке хозяева забросили дважды и практически возродили интригу. Но хоккеисты «Немана» забросили в пустые ворота и снял все вопросы об итогах матча. Победа – 4:2.

Хоккей. Гродненский «Неман» продолжает победную серию-4

В двух других противостояниях лучше соперников выглядели «Брест» и «Могилев». После 34 туров в чемпионате страны по хоккею продолжает лидировать солигорский «Шахтер», в активе которого 52 балла. Следом идут «Неман» и минская «Юность». Сегодня, 21 декабря, борьба в Экстралиге продолжится.

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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