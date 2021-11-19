Хоккей. «Шахтёр» сыграл с «Динамо-Молодечно», вот какие результаты

«Горняки», игравшие дома, по ходу противостояния безнадежно уступали, но в итоге смогли победить по буллитам. Только вдумайтесь, гости дважды вели с перевесом в четыре шайбы. Однако удержать такое превосходство не сумели. Ключевым оказался третий период. Вернее, пять его минут, в течение которых «Шахтер» смог отличиться трижды. А сравнялись цифры на табло за 6 секунд до финального свистка. Оправиться от такого «динамовцы» не смогли. В овертайме голов не было, а в серии буллитов «кроты» добились своего. А вот «Юность» и «Неман» соперников прошли играючи. 19 ноября в экстралиге запланированы два матча.