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Хоккей. «Шахтёр» сыграл с «Динамо-Молодечно», вот какие результаты

19 ноября 2021 14:46
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Новости Беларуси. Настоящий триллер выдали солигорский «Шахтер» и «Динамо-Молодечно» в одном из матчей чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккей. «Шахтёр» сыграл с «Динамо-Молодечно», вот какие результаты-1

«Горняки», игравшие дома, по ходу противостояния безнадежно уступали, но в итоге смогли победить по буллитам. Только вдумайтесь, гости дважды вели с перевесом в четыре шайбы. Однако удержать такое превосходство не сумели. Ключевым оказался третий период. Вернее, пять его минут, в течение которых «Шахтер» смог отличиться трижды. А сравнялись цифры на табло за 6 секунд до финального свистка. Оправиться от такого «динамовцы» не смогли. В овертайме голов не было, а в серии буллитов «кроты» добились своего. А вот «Юность» и «Неман» соперников прошли играючи. 19 ноября в экстралиге запланированы два матча.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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