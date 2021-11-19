«Думаю, всё пройдёт на высоком уровне». В Минск на турнир по хоккею на траве приехали команды из России, Украины и Казахстана

Новости Беларуси. Сегодня, 19 ноября, в столице стартовал Минский международный турнир по хоккею на траве в закрытых помещениях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сегодня, 19 ноября, в столице стартовал Минский международный турнир по хоккею на траве в закрытых помещениях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В соревнованиях принимают участие 15 команд из Беларуси, России, Украины и Казахстана, из них 8 – это женские дружины. Беларусь в этом разряде представляют клубы из Минска, Гродно, Смолевичей и Барановичей. А также наша сборная до 21 года, которая ведет подготовку к предстоящему чемпионату Европы.
В турнире среди мужчин сыграют парни из Минска, Бреста и национальная сборная до 21 года. Команды в каждом виде были разделены на две группы, между участниками которых состоялось 14 противостояний.
Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Сегодня у нас проходит этот пятый международный турнир, приехали хорошие национальные команды из Украины, Казахстана, России. А также наши клубы ведущие все примут участие в этом турнире, все соскучились по хоккею, по турнирам. Основной момент, что сегодня все национальные команды готовятся к чемпионатам Европы. Уже в декабре наша женская команда до 21 года и мужская примет участие в финалах чемпионатов Европы в Португалии и Швейцарии, а также наша женская команда примет участие в финале чемпионата Европы, в Кубке мира в Бельгии и Германии. Поэтому хорошо, что к нам едут, и мы получим опыт. И я думаю, прекрасно все тут организовано, все рады, что у нас есть такой комплекс. И поэтому думаю, все пройдет на высоком уровне, и хоккей на траве будет развиваться.
Турнир проходит в пятый раз и уже стал традиционным. Завершится он 21 ноября матчами за 3 место и финалами.