«Думаю, всё пройдёт на высоком уровне». В Минск на турнир по хоккею на траве приехали команды из России, Украины и Казахстана

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Сегодня у нас проходит этот пятый международный турнир, приехали хорошие национальные команды из Украины, Казахстана, России. А также наши клубы ведущие все примут участие в этом турнире, все соскучились по хоккею, по турнирам. Основной момент, что сегодня все национальные команды готовятся к чемпионатам Европы. Уже в декабре наша женская команда до 21 года и мужская примет участие в финалах чемпионатов Европы в Португалии и Швейцарии, а также наша женская команда примет участие в финале чемпионата Европы, в Кубке мира в Бельгии и Германии. Поэтому хорошо, что к нам едут, и мы получим опыт. И я думаю, прекрасно все тут организовано, все рады, что у нас есть такой комплекс. И поэтому думаю, все пройдет на высоком уровне, и хоккей на траве будет развиваться.