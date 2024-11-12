Алексей Антилевский стал лучшим игроком 28-го тура ЧБ по футболу

Алексей Антилевский стал лучшим игроком 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающий «Гомеля» проявил себя в поединке против солигорского «Шахтера». Он открыл счет в противостоянии на 49-ой минуте, а совсем скоро еще и отдал голевую передачу. Его результативность и принесла победу команде из Гомеля со счетом – 2:1. Форвард выбил 70 % в точных передачах и продемонстрировал идеальное качество отборов. «Рыси» же занимают 6 место в турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата страны.