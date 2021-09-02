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Хоккей. Дмитрий Коробов подписал контракт с минским «Динамо»

02 сентября 2021 14:41
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Новости Беларуси. Белорусский защитник Дмитрий Коробов подписал контракт с минским «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Дмитрий Коробов подписал контракт с минским «Динамо»-1

32-летний опытный защитник ранее уже выступал за «зубров». Кроме этого, играл за «Торпедо», «Амур», «Атлант» и «Салават Юлаев».

Хоккей. Дмитрий Коробов подписал контракт с минским «Динамо»-4

В Континентальной хоккейной лиге Коробов провел 383 матча, в которых набрал 81 очко при показателе полезности +5. А в составе национальной сборной Беларуси хоккеист провел 9 чемпионатов мира.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Коробов # Фотофакт

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