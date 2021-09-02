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Алексей Талай выступил в финале на 50-метровке на спине. У белоруса 7-е место

02 сентября 2021 11:38
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Новости Беларуси. На Паралимпиаде в Токио в медальном зачете на первой позиции по-прежнему сборная Китая. У нее 73 золотых медали. Беларусь занимает 18-е место. У нас 5 наград наивысшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Талай выступил в финале на 50-метровке на спине. У белоруса 7-е место-1

9-й соревновательный день для белорусов прошел под знаком пристального внимания к олимпийскому бассейну и гребному каналу. Рано утром болели за пловцов. Егор Щелканов выступил на 100-метровке баттерфляем и занял на отборочном заезде 4-е место. От 3-й позиции белорус отстал всего на 0,07 секунды, но все же прошел в финал. Там Щелканов, увы, не смог завоевать медаль и занял лишь 7-ю позицию.

Такое же место и у Алексея Талая. Белорусский пловец выступил в финале на 50-метровке на спине.

Алексей Талай выступил в финале на 50-метровке на спине. У белоруса 7-е место-4

А в парагребле Илья Товпенец финишировал на каноэ-одиночке на 200-метровке пятым и квалифицировался лишь в финал В, который пройдет в субботу. Напомним, первые три гребца пройдут в финал, так что у нас еще есть шанс.

Главные Игры четырехлетия в Токио выходят на финишную прямую. Завершатся соревнования уже 5 сентября.

# Паралимпийские игры # Егор Щелканов # Алексей Талай # Илья Товпенец # Фотофакт

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