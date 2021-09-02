Алексей Талай выступил в финале на 50-метровке на спине. У белоруса 7-е место

Новости Беларуси. На Паралимпиаде в Токио в медальном зачете на первой позиции по-прежнему сборная Китая. У нее 73 золотых медали. Беларусь занимает 18-е место. У нас 5 наград наивысшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9-й соревновательный день для белорусов прошел под знаком пристального внимания к олимпийскому бассейну и гребному каналу. Рано утром болели за пловцов. Егор Щелканов выступил на 100-метровке баттерфляем и занял на отборочном заезде 4-е место. От 3-й позиции белорус отстал всего на 0,07 секунды, но все же прошел в финал. Там Щелканов, увы, не смог завоевать медаль и занял лишь 7-ю позицию.

Такое же место и у Алексея Талая. Белорусский пловец выступил в финале на 50-метровке на спине.