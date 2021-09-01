Подарок к 55-летию. В училище олимпийского резерва в Минске открыли новый стадион

Новости Беларуси. Отличный подарок к 55-тилетию получило государственное училище олимпийского резерва. Здесь открылся обновленный стадион, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Руководство, педагогов и учащихся РГУОР поздравили глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко и другие ВИП-гости. Игорь Луцкий зачитал поздравительный адрес от Президента Беларуси Александра Лукашенко.

В приветствии отмечено, что за годы работы учреждения выросла целая плеяда выдающихся спортсменов, среди которых Екатерина Карстен, Виктория Азаренко и другие победители и призеры чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.