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Подарок к 55-летию. В училище олимпийского резерва в Минске открыли новый стадион

01 сентября 2021 22:56
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Новости Беларуси. Отличный подарок к 55-тилетию получило государственное училище олимпийского резерва. Здесь открылся обновленный стадион, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подарок к 55-летию. В училище олимпийского резерва в Минске открыли новый стадион-1

Руководство, педагогов и учащихся РГУОР поздравили глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко и другие ВИП-гости. Игорь Луцкий зачитал поздравительный адрес от Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Подарок к 55-летию. В училище олимпийского резерва в Минске открыли новый стадион-4

В приветствии отмечено, что за годы работы учреждения выросла целая плеяда выдающихся спортсменов, среди которых Екатерина Карстен, Виктория Азаренко и другие победители и призеры чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.

# Государственная политика в области спорта # Александр Лукашенко # Виктор Лукашенко # Игорь Луцкий # Виктория Азаренко # Фотофакт

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