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Хоккей. «Динамо-Шинник» победил московский «Спартак» в матче Молодёжной лиги

23 декабря 2022 10:58
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Новости Беларуси. Клуб «Динамо-Шинник» победил соперника в первом по-настоящему домашнем матче в Молодежной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наш представитель вернулся в Бобруйск и перед родными болельщиками нокаутировал московский «Спартак».  

Хоккей. «Динамо-Шинник» победил московский «Спартак» в матче Молодёжной лиги-1

Начало успеха было заложено еще в первом периоде. За 20 минут белорусы дважды огорчили соперника. После антракта оппоненты обменялись голевыми атаками. А в заключительном отрезке «динамовцы» забили еще два гола. Итог – сверхубедительная победа – 5:1. На данный момент в турнирной таблице «Шинник» идет на 9-м месте среди 19 коллективов.  

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# Хоккей # Фотофакт

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