Хоккей. «Динамо-Шинник» победил московский «Спартак» в матче Молодёжной лиги

Новости Беларуси. Клуб «Динамо-Шинник» победил соперника в первом по-настоящему домашнем матче в Молодежной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наш представитель вернулся в Бобруйск и перед родными болельщиками нокаутировал московский «Спартак».

Начало успеха было заложено еще в первом периоде. За 20 минут белорусы дважды огорчили соперника. После антракта оппоненты обменялись голевыми атаками. А в заключительном отрезке «динамовцы» забили еще два гола. Итог – сверхубедительная победа – 5:1. На данный момент в турнирной таблице «Шинник» идет на 9-м месте среди 19 коллективов.