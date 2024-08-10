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Хоккей. «Динамо-Молодечно» на своём льду проиграл гродненскому «Нёману» на Кубке Салея

10 августа 2024 18:40
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На первом в хоккейном сезоне турнире – Кубке Руслана Салея – продолжается борьба. Сегодня, 10 августа, в расписании значился всего один матч, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Динамо-Молодечно» на своём льду проиграл гродненскому «Нёману» на Кубке Салея-1

«Динамо-Молодечно» на своем льду принимало гродненский «Неман». Дружины представляют группу «А» и находятся на незавидных позициях. Поэтому каждый заработанный балл носит важное значение для обеих команд. Первую шайбу зрители увидели только на старте второго периода. Отличился нападающий гостей Никита Ремезов. Совсем скоро Никита Титов удвоил преимущество. А под занавес матча Вячеслав Андрющенко установил окончательные цифры на табло – 3:0 – победа «Немана».

# Хоккей Беларуси

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