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Тихонцов: тяжёлый путь мы прошли, чтобы получить эту медаль, на этом останавливаться не будем

10 августа 2024 18:40
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Тяжелоатлет Евгений Тихонцов замкнул тройку сильнейших на Олимпийских играх в Париже, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Тихонцов: тяжёлый путь мы прошли, чтобы получить эту медаль, на этом останавливаться не будем-1

В категории до 102 килограммов наш спортсмен показал настоящий олимпийский характер и сумел оставить позади титулованных соперников. После первого упражнения – рывка – белорус шел четвертым. Однако в толчке Евгений выполнил успешные попытки на 214 и 219 килограммов, в то время, как его главные конкуренты в борьбе за медаль не справились со штангой. По сумме двоеборья ему покорились 402 килограмма. И эта бронза главного старта четырехлетия.

Тихонцов: тяжёлый путь мы прошли, чтобы получить эту медаль, на этом останавливаться не будем-4

Евгений Тихонцов, бронзовый призер Олимпийских игр:
Долгий тяжелый путь мы прошли, чтобы получить эту медаль. Мы на этом останавливаться не будем. Будем готовиться к следующей Олимпиаде и надеемся, что сможем взять высшую награду.

Белорусские атлеты не смогли завоевать медали в свой предпоследний день на ОИ. Подробности.

# Тяжелая атлетика # Евгений Тихонцов

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