Тихонцов: тяжёлый путь мы прошли, чтобы получить эту медаль, на этом останавливаться не будем

Тяжелоатлет Евгений Тихонцов замкнул тройку сильнейших на Олимпийских играх в Париже, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Тяжелоатлет Евгений Тихонцов замкнул тройку сильнейших на Олимпийских играх в Париже, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
В категории до 102 килограммов наш спортсмен показал настоящий олимпийский характер и сумел оставить позади титулованных соперников. После первого упражнения – рывка – белорус шел четвертым. Однако в толчке Евгений выполнил успешные попытки на 214 и 219 килограммов, в то время, как его главные конкуренты в борьбе за медаль не справились со штангой. По сумме двоеборья ему покорились 402 килограмма. И эта бронза главного старта четырехлетия.
Евгений Тихонцов, бронзовый призер Олимпийских игр:
Долгий тяжелый путь мы прошли, чтобы получить эту медаль. Мы на этом останавливаться не будем. Будем готовиться к следующей Олимпиаде и надеемся, что сможем взять высшую награду.
Белорусские атлеты не смогли завоевать медали в свой предпоследний день на ОИ. Подробности.