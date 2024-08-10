Тихонцов: тяжёлый путь мы прошли, чтобы получить эту медаль, на этом останавливаться не будем

В категории до 102 килограммов наш спортсмен показал настоящий олимпийский характер и сумел оставить позади титулованных соперников. После первого упражнения – рывка – белорус шел четвертым. Однако в толчке Евгений выполнил успешные попытки на 214 и 219 килограммов, в то время, как его главные конкуренты в борьбе за медаль не справились со штангой. По сумме двоеборья ему покорились 402 килограмма. И эта бронза главного старта четырехлетия.