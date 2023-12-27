А вы знали, что конькобежному спорту более 300 лет? Рассказываем интересные факты

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Быстрее, выше, сильнее! Сегодня в центре внимания конькобежцы: мастерство и неповторимый стиль катания восхищают. Под ними буквально тает лед.

Елена Ковгореня, ответственный тренер отделения конькобежного спорта ГУ «СДЮШОР по ледовым дисциплинам»:

Конькобежный спорт – это скоростной бег на коньках. Родственный вид спорта – это шорт-трек. Очень зрелищный вид спорта. Для тех, кто любит скорость. Каждый вид спорта чем-то сложен, и наш вид спорта прежде всего выносливый. Трудолюбие – секрет успеха. Каждый день спортсмены начинают с зарядки. Потом растяжка, занятия на тренажерах и отшлифовка техники.

Анна Малаш, конькобежка:

Мне было два года, когда я первый раз встала на ролики. Большая часть моей роллерной команды ушла сюда, и я тоже решила попробовать. Уже три года занимаюсь здесь. Для побед все тяжело дается. В прошлом году я занимала вторые места. Стремлюсь к первым местам.