А вы знали, что конькобежному спорту более 300 лет? Рассказываем интересные факты
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Быстрее, выше, сильнее! Сегодня в центре внимания конькобежцы: мастерство и неповторимый стиль катания восхищают. Под ними буквально тает лед.
Елена Ковгореня, ответственный тренер отделения конькобежного спорта ГУ «СДЮШОР по ледовым дисциплинам»:
Конькобежный спорт – это скоростной бег на коньках. Родственный вид спорта – это шорт-трек. Очень зрелищный вид спорта. Для тех, кто любит скорость. Каждый вид спорта чем-то сложен, и наш вид спорта прежде всего выносливый.
Трудолюбие – секрет успеха. Каждый день спортсмены начинают с зарядки. Потом растяжка, занятия на тренажерах и отшлифовка техники.
Анна Малаш, конькобежка:
Мне было два года, когда я первый раз встала на ролики. Большая часть моей роллерной команды ушла сюда, и я тоже решила попробовать. Уже три года занимаюсь здесь. Для побед все тяжело дается. В прошлом году я занимала вторые места. Стремлюсь к первым местам.
У конькобежного спорта богатая история. Скользить по белоснежному глянцу любили еще в XVIII столетии. Так аристократы проводили свой досуг. А вот большую популярность бег на коньках получил в прошлом веке. С тех пор веселые покатушки – главный тренд зимнего сезона.
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