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Хоккеисты «Юности» одержали пятую победу в чемпионате Беларуси

26 сентября 2024 11:56
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Тремя матчами продолжился чемпионат Беларуси по хоккею. Пятую подряд победу одержала «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этом раз столичный клуб сломил сопротивление «Могилева» – 3:2. Голевой дубль оформил Александр Кулагин, по два очка набрали Герман Нестеров и Валентин Демченко. После этого успеха «Юность» закрепилась на втором месте в турнирной таблице, на три очка отставая от «Динамо-Молодечно». На третье место вышел «Славутич». 

Дебютант лиги из Смоленска на выезде обыграл новополоцкий «Химик». В еще одном матче «Лида» на домашней площадке в овертайме вырвала победу у барановичского «Авиатора» – 3:2. Решающую шайбу забросил защитник Павел Вороно.

# Хоккей

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