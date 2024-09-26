Хоккеисты «Юности» одержали пятую победу в чемпионате Беларуси

Тремя матчами продолжился чемпионат Беларуси по хоккею. Пятую подряд победу одержала «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этом раз столичный клуб сломил сопротивление «Могилева» – 3:2. Голевой дубль оформил Александр Кулагин, по два очка набрали Герман Нестеров и Валентин Демченко. После этого успеха «Юность» закрепилась на втором месте в турнирной таблице, на три очка отставая от «Динамо-Молодечно». На третье место вышел «Славутич».

Дебютант лиги из Смоленска на выезде обыграл новополоцкий «Химик». В еще одном матче «Лида» на домашней площадке в овертайме вырвала победу у барановичского «Авиатора» – 3:2. Решающую шайбу забросил защитник Павел Вороно.