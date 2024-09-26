Главный тренер сборной Беларуси по футболу вызвал на сборы 32 игрока

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Карлос Алос определил состав для подготовки к октябрьским матчам Лиги Наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В расширенный список вошли 32 игрока. Большинство представляют белорусские и российские клубы. Есть также футболисты из европейских чемпионатов. Максим Киреев представляет бельгийский «Льерс», Владислав Морозов – португальскую «Ароку», Евгений Яблонский – греческий «Астерас». Вновь вызван в сборную форвард «Балтики» Виталий Лисакович, есть шанс сыграть у одного из лучших нападающих брестского «Динамо» Германа Барковского.

Ближайшие матчи Лиги Наций сборная Беларуси проведет 12 и 15 октября против команд Северной Ирландии и Люксембурга. После двух туров белорусы лидируют в своей отборочной группе.