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Главный тренер сборной Беларуси по футболу вызвал на сборы 32 игрока

26 сентября 2024 11:55
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Главный тренер сборной Беларуси по футболу Карлос Алос определил состав для подготовки к октябрьским матчам Лиги Наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В расширенный список вошли 32 игрока. Большинство представляют белорусские и российские клубы. Есть также футболисты из европейских чемпионатов. Максим Киреев представляет бельгийский «Льерс», Владислав Морозов – португальскую «Ароку», Евгений Яблонский – греческий «Астерас». Вновь вызван в сборную форвард «Балтики» Виталий Лисакович, есть шанс сыграть у одного из лучших нападающих брестского «Динамо» Германа Барковского. 

Ближайшие матчи Лиги Наций сборная Беларуси проведет 12 и 15 октября против команд Северной Ирландии и Люксембурга. После двух туров белорусы лидируют в своей отборочной группе.

# Футбол

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