Хоккеисты «Шахтёра» в гостевом матче обыграли «Брест»

Хоккеисты солигорского «Шахтера» в гостевом матче нанесли поражение «Бресту» (5:2) и сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Президента – 2:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Следующий поединок оппоненты проведут 2 апреля в Солигорске. А сегодня в Жлобине пройдет четвертый матч полуфинальной серии между «Металлургом» и «Гомелем». В полесском дерби впереди «сталевары» со счетом 2:1.