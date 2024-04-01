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Хоккеисты «Шахтёра» в гостевом матче обыграли «Брест»

01 апреля 2024 10:50
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Хоккеисты солигорского «Шахтера» в гостевом матче нанесли поражение «Бресту» (5:2) и сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Президента – 2:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Шахтёра» в гостевом матче обыграли «Брест»-1

Следующий поединок оппоненты проведут 2 апреля в Солигорске. А сегодня в Жлобине пройдет четвертый матч полуфинальной серии между «Металлургом» и «Гомелем». В полесском дерби впереди «сталевары» со счетом 2:1.

# Хоккей Беларуси

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