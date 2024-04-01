«Динамо» потеряло первые очки в футбольном чемпионате Беларуси

Накануне состоялись три заключительных матча 2-го тура футбольного чемпионата Беларуси. Столичные динамовцы потеряли первые очки в поединке с футбольным клубом «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч завершился вничью – 0:0. Гродненский «Неман» на выезде праздновал викторию над «Гомелем» со счетом 3:2. А торпедовцы из Жодино скромно победили «Слуцк» – 1:0.

Из результатов тура отметим волевую победу «Славии» над «Витебском» (3:2) и голевой дубль капитана Павла Чикиды. Он забил превосходный гол со штрафного с острого угла в дальнюю девятку – это практически гол-близнец из наследия 1-го тура. Чикида в таком же стиле огорчил вратаря «Днепра». И теперь заслуженно с тремя голами возглавляет список лучших бомбардиров.

Во втором туре команды забили 16 мячей – средняя результативность составила два гола за игру. Всего зафиксировано четыре нулевые ничьи. В турнирной таблице лидирует мозырская «Славия», в ее активе 6 баллов, и она опережает «Неман» и «Торпедо-БелАЗ» по дополнительным показателям. 3-й тур стартует 5 апреля.