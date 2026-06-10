В Минске проходят решающие матчи отборочных соревнований турнира «Кожаный мяч»

Футбольные баталии среди школьников. В Минске проходят городские отборочные игры турнира «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба. Тему продолжит Денис Пащеня.

Национальная и молодежная сборные уже отгремели своими спаррингами, а самые младшие представители футбола только начали свои баталии. Атмосфера на поле тут не менее напряженная. Один из главных вопросов – есть ли здесь новый Александр Глеб среди тех, кто не занимается в спортивных школах или академиях.

Для многих из ребят попадание в систему клуба – главная мечта. Данный турнир – возможность для ее реализации. Тренирующиеся на соседнем поле юниоры клуба «Минск» придают мотивации. Формат матчей диковинный для футбола – 3 тайма по 18 минут, а состав каждого коллектива – вратарь плюс 6 полевых. Команды участвуют в соревнованиях с большим энтузиазмом и каждый раз желают достичь наилучших результатов, выставляя самые высокие задачи.

Николай Дядюля, тренер команды Первомайского района Минска:

В принципе, все ребята показывают свои лучшие качества, поэтому, наверное, выделить не могу. Играет команда, выигрывает команда. Сыграли, в принципе, неплохо. Результатом командной игры в целом я доволен. Есть над чем работать, куда двигаться дальше. Тренируемся, показываем дальше результат. Ставили цель выйти из группы, показать неплохую игру, чтобы ребята получили удовольствие в первую очередь от игры и от данного турнира. Подопечные Николая Дядюли здраво оценивают собственные силы, но стремятся к спорту высших достижений. Пока главная задача для них – выйти на республиканский этап турнира.

Алексей Саковец, полузащитник команды Первомайского района Минска:

Атака у нас очень хорошая, полузащита отличная, распасовочки, стенки, все отлично отыгрывают, парни не боятся. В защите бывают провалы, а так отлично все. Из белорусских футболистов мне больше всего нравится Федор Лапоухов. Это лучший игрок сборной, я считаю.

Дмитрий Лыпка, нападающий команды Первомайского района:

Сегодня очень хорошо сыграли, в атаке все получалось, в полузащите получалось, в защите тоже хорошо.