Хоккеисты минского «Динамо» по буллитам уступили «Адмиралу» из Владивостока

Динамовцы встречались с «Адмиралом» из Владивостока. На исходе первого периода «зубры» вышли вперед – отличился Даниил Сотишвили, а за 10 секунд до свистка на перерыв ворота «Адмирала» поразил Владислав Кодола. Во второй 20-минутке гости сократили отрыв в счете – Михаил Чудинов реализовал большинство. В третьем периоде великолепный гол забросил Ник Меркли, а в ответ Чебыкин и Соловьев точными бросками счет сравняли – 3:3. Овертайм победителя не выявил. В серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты «Адмирала». Динамовцы проиграли – 3:4.