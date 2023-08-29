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Хоккеисты минского «Динамо» по буллитам уступили «Адмиралу» из Владивостока

29 августа 2023 14:04
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Хоккеисты минского «Динамо» завершают подготовку к новому сезону КХЛ. 29 августа команда Дмитрия Квартальнова провела заключительный спарринг предсезонки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» по буллитам уступили «Адмиралу» из Владивостока-1

Динамовцы встречались с «Адмиралом» из Владивостока. На исходе первого периода «зубры» вышли вперед – отличился Даниил Сотишвили, а за 10 секунд до свистка на перерыв ворота «Адмирала» поразил Владислав Кодола. Во второй 20-минутке гости сократили отрыв в счете – Михаил Чудинов реализовал большинство. В третьем периоде великолепный гол забросил Ник Меркли, а в ответ Чебыкин и Соловьев точными бросками счет сравняли – 3:3. Овертайм победителя не выявил. В серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты «Адмирала». Динамовцы проиграли – 3:4.

# Хоккей # Владислав Кодола # Ник Меркли # Фотофакт

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