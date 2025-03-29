Команда Лукашенко – в финале РХЛ. Яркие моменты и обзор игры

Команда Президента – первый финалист Республиканской хоккейной лиги нынешнего сезона. В сегодняшней ледовой схватке подопечные Дмитрия Баскова смогли переиграть Могилевскую область, им в соперники достался извечный конкурент, дружина центрального региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно трибуны «Олимпик-Арены» заполнены болельщиками. Это происходит всегда, когда играет глава государства. Вот так просто можно прийти посмотреть на красивую игру и получить море положительных эмоций. Ведь наш Президент личным примером вдохновляет свой народ и в частности молодежь на победы. Зрители с любовью приносят свои самодельные баннеры и растяжки в поддержку команд.

Забили! Вчера были и на «Динамо». Такая же атмосфера была крутая, как и здесь. Мы болеем за нашего брата. Он играет за Могилев. Впечатления потрясающие. Эмоции невероятные.

Мне понравилось, как играл наш Президент и как забивали гол. Мне понравилось, как нападающие атакуют ворота, бросают, забивают. Я хочу стать как Горбунов.

Можно присутствовать одновременно с первыми лицами государства в одном зале. То есть это очень демократично, очень интересно. Мало где, в принципе, такое возможно.

Благодаря своему прекрасному колледжу я пришел сюда с друзьями. Вот они стоят, вот мой друг. Мне очень нравится здесь, тут очень атмосферно.

Это эмоции, которые можно испытать. Такие бывают раз в жизни.

Думаю, что на будущее наши игроки выдвинутся на мировой уровень. Везде, во всех странах лучшими будут. Очень классная атмосфера, все очень веселые. Прям заряжает. На следующий год планируем ходить регулярно.

Любительский хоккей понятен всем, не надо быть профессионалом, чтобы оценить красивую игру. Поддержать команду Президента, да и всех участников, приходят люди разных профессий, некоторые с семьями. На полуфинальный матч пришел и настоятель минского храма иерей Александр Гречишников со своими прихожанами. Батюшка сам занимается паркуром и плаванием.

Иерей Александр Гречишников, настоятель прихода храма равноапостольной Нины в Минске:

Несмотря на то, что Родительская суббота у нас, мы приехали болеть за команду Президента. Приехали вместе с нашими прихожанами. Прихожане наши – детки-инвалиды. Наш приход окормляет деток с диагнозом ДЦП. Для них это лишняя возможность посмотреть на мир, посмотреть на зрелище хорошее такое. А мы рады помочь.