Прямой эфир

Волейболистки «Минчанки-2» потерпели первое поражение на финальном этапе Молодёжной лиги России

16 апреля 2025 19:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Волейболистки «Минчанки-2» потерпели первое поражение на финальном этапе Молодежной лиги России, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Турнир принимает Краснодар. 

Белорусская команда не смогла одолеть «Заречье-Одинцово-2». Две первые партии завершились в пользу наших оппоненток с одинаковым счетом 25:22. В третьем сете «Минчанка-2» активизировалась и предприняла попытку переломить ход матча. Подопечные Егора Пимахина вели со счетом 19:13, но не сумели удержать преимущество и в итоге проиграли решающую партию – 23:25. В активе нашей команды на этом турнире две победы и поражение.

Следующий поединок «Минчанка-2» проведет в пятницу, 18 апреля, с «Ленинградкой-2». Первый раунд финального этапа завершится 19 апреля.

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруска Диана Мойсеевич на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике завоевала малую бронзу в рывке
16 апреля 2025 19:11

Белоруска Диана Мойсеевич на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике завоевала малую бронзу в рывке

Диана Мойсеевич заняла первое место в группе на ЧЕ по тяжелой атлетике
16 апреля 2025 13:48

Диана Мойсеевич заняла первое место в группе на ЧЕ по тяжелой атлетике

Белорусы завоевали 4 медали на юношеском ЧМ по шахматам
16 апреля 2025 13:43

Белорусы завоевали 4 медали на юношеском ЧМ по шахматам