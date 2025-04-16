Волейболистки «Минчанки-2» потерпели первое поражение на финальном этапе Молодёжной лиги России

Волейболистки «Минчанки-2» потерпели первое поражение на финальном этапе Молодежной лиги России, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Турнир принимает Краснодар.

Белорусская команда не смогла одолеть «Заречье-Одинцово-2». Две первые партии завершились в пользу наших оппоненток с одинаковым счетом 25:22. В третьем сете «Минчанка-2» активизировалась и предприняла попытку переломить ход матча. Подопечные Егора Пимахина вели со счетом 19:13, но не сумели удержать преимущество и в итоге проиграли решающую партию – 23:25. В активе нашей команды на этом турнире две победы и поражение.