Белоруска Диана Мойсеевич на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике завоевала малую бронзу в рывке

В Кишиневе продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. 16 апреля на помост в весовой категории до 64 килограммов вышла Диана Мойсеевич. И завоевала первую награду для белорусской сборной, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Наша тяжелоатлетка выступала в группе Б и превзошла там всех своих соперниц. В первом упражнении – рывке – она подняла 99 килограммов. В толчке Диана показала второй результат. В лучшей попытке ей покорился 121 килограмм. Итоговая сумма – 220 килограммов. Диана Мойсеевич возглавила таблицу в группе Б. После завершения борьбы в основной группе А стало понятно, что результат Дианы в рывке соответствует третьей позиции. Наша спортсменка стала обладательницей малой бронзы в этом упражнении. А по сумме двоеборья заняла итоговое 4-е место.