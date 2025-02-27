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Анна Доморацкая завоевала золото Кубка сильнейших на дистанции 1000 м

27 февраля 2025 17:27
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Второй соревновательный день Кубка сильнейших по конькобежному спорту, который в эти дни проходит в нашей столице, принес белорусам еще пять наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Доморацкая завоевала золото Кубка сильнейших на дистанции 1000 м-2

Анна Доморацкая уже на старте турнира начала собирать трофеи из кругляшей. В личном спринте белоруска взяла серебро, а вот в командном накануне наши девушки взошли на наивысшую ступень пьедестала почета.

Тем не менее победный настрой Аня смогла сохранить и на километровый отрезок следующего дня. Она единственная белоруска, которая обошла российских конкуренток, а после возглавила итоговый протокол.

Анна Доморацкая завоевала золото Кубка сильнейших на дистанции 1000 м-4

Анна Доморацкая, победительница Кубка сильнейших:
Я не рассчитывала, что стану первой. Это очень большая победа для меня. Спасибо болельщикам, которые помогали мне бежать. Очень приятно бежать на родном стадионе и с полной трибуной «Минск-Арены».

Анна Доморацкая завоевала золото Кубка сильнейших на дистанции 1000 м-6

У мужчин в этой дисциплине конкуренция была острая. Игнат Головатюк в декабре на «Минск-Арене» установил личный рекорд – 1 минута 9,56 секунды. На Кубке сильнейших он планировал улучшить время, но, к сожалению, стал вторым и не смог обновить свое достижение.

Подробнее в видеоматериале.

# Спортивные соревнования

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