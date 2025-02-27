Анна Доморацкая завоевала золото Кубка сильнейших на дистанции 1000 м

Второй соревновательный день Кубка сильнейших по конькобежному спорту, который в эти дни проходит в нашей столице, принес белорусам еще пять наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Доморацкая уже на старте турнира начала собирать трофеи из кругляшей. В личном спринте белоруска взяла серебро, а вот в командном накануне наши девушки взошли на наивысшую ступень пьедестала почета.

Тем не менее победный настрой Аня смогла сохранить и на километровый отрезок следующего дня. Она единственная белоруска, которая обошла российских конкуренток, а после возглавила итоговый протокол.