Волейболистки «Минчанки» продолжают успешное выступление на Кубке России. 21 марта подопечные Ольги Пальчевской вновь праздновали победу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши спортсменки в заключительном матче группового этапа встречались с нижегородской «Спартой». Стартовая партия осталась за белорусками – 26:24, во втором сете соперницы взяли реванш и оставили его за собой – 25:18.

Однако дальше преимущество вновь было на стороне наших волейболисток, они выиграли два следующих отрезка с уверенными цифрами – 25:11 и 25:15. Итог игры – 3:1. «Минчанка» завершила групповой этап турнира на первом месте, в активе белорусок четыре победы в пяти матчах.