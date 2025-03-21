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Волейболистки «Минчанки» продолжают успешное выступление на Кубке России

21 марта 2025 17:37
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Волейболистки «Минчанки» продолжают успешное выступление на Кубке России. 21 марта подопечные Ольги Пальчевской вновь праздновали победу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши спортсменки в заключительном матче группового этапа встречались с нижегородской «Спартой». Стартовая партия осталась за белорусками – 26:24, во втором сете соперницы взяли реванш и оставили его за собой – 25:18. 

Однако дальше преимущество вновь было на стороне наших волейболисток, они выиграли два следующих отрезка с уверенными цифрами – 25:11 и 25:15. Итог игры – 3:1. «Минчанка» завершила групповой этап турнира на первом месте, в активе белорусок четыре победы в пяти матчах.

# Волейбол

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