Белорусские гандболисты завершили подготовку к международному турниру

Всего четыре дня для подготовки перед ответственным стартом. На учебно-тренировочном сборе главком Юрий Шевцов вызвал 21 спортсмена. Что действительно порадовало, так это приезд всех легионеров, которые откликнулись сразу.

Игорь Белявкий, чемпион Хорватии прошлого сезона, приехал в Минск без колебаний. Артем Королек, игрок «Виве Кельце», обладатель Кубка страны – 2025. Линейный уже как 17 лет в большом гандболе и помнит свой последний выход на международную арену в составе сборной Беларуси, это было в 2022-м на чемпионат Европы. Спустя три года он опять в родной команде.