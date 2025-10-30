Белорусские гандболисты завершили подготовку к международному турниру

Минск примет международный турнир по гандболу с участием национальных команд Беларуси, России и Ирака, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минск примет международный турнир по гандболу с участием национальных команд Беларуси, России и Ирака, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Всего четыре дня для подготовки перед ответственным стартом. На учебно-тренировочном сборе главком Юрий Шевцов вызвал 21 спортсмена. Что действительно порадовало, так это приезд всех легионеров, которые откликнулись сразу.
Игорь Белявкий, чемпион Хорватии прошлого сезона, приехал в Минск без колебаний. Артем Королек, игрок «Виве Кельце», обладатель Кубка страны – 2025. Линейный уже как 17 лет в большом гандболе и помнит свой последний выход на международную арену в составе сборной Беларуси, это было в 2022-м на чемпионат Европы. Спустя три года он опять в родной команде.
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