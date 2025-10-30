Прямой эфир

Белорусские гандболисты завершили подготовку к международному турниру

30 октября 2025 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск примет международный турнир по гандболу с участием национальных команд Беларуси, России и Ирака, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гандболисты завершили подготовку к международному турниру-2

Всего четыре дня для подготовки перед ответственным стартом. На учебно-тренировочном сборе главком Юрий Шевцов вызвал 21 спортсмена. Что действительно порадовало, так это приезд всех легионеров, которые откликнулись сразу.

Белорусские гандболисты завершили подготовку к международному турниру-4

Игорь Белявкий, чемпион Хорватии прошлого сезона, приехал в Минск без колебаний. Артем Королек, игрок «Виве Кельце», обладатель Кубка страны – 2025. Линейный уже как 17 лет в большом гандболе и помнит свой последний выход на международную арену в составе сборной Беларуси, это было в 2022-м на чемпионат Европы. Спустя три года он опять в родной команде.

Подробнее в видео.

# Гандбол

Другие новости рубрики

Все новости
Протас и Сидоров отметились голами в АХЛ
30 октября 2025 17:39

Протас и Сидоров отметились голами в АХЛ

Могилевский «Борисфен» продлил победную серию в чемпионате Беларуси по баскетболу
30 октября 2025 11:18

Могилевский «Борисфен» продлил победную серию в чемпионате Беларуси по баскетболу

В Беларуси прошли перенесённые матчи 16 тура ЧБ по футболу – результаты
30 октября 2025 11:16

В Беларуси прошли перенесённые матчи 16 тура ЧБ по футболу – результаты