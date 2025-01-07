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Хоккеисты минского «Динамо» обыграли ЦСКА в матче КХЛ

07 января 2025 17:17
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Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над ЦСКА в домашнем поединке регулярного чемпионата КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли ЦСКА в матче КХЛ-1

В белорусскую столицу пожаловал один из лидеров турнирной таблицы Западной конференции. А потому противостояние выдалось особенно жарким. Первая треть, несмотря на обилие моментов, осталась безголевой. Счет в матче был открыт только на 24-й минуте. «Зубров» вперед вывел Крис Тирни. 

Довольно скоро большинство реализовал Вадим Мороз и упрочил преимущество белорусской дружины. На второй перерыв минчане уходили с комфортным перевесом в две шайбы. Заключительная 20-минутка также прошла в неуступчивой борьбе, но поразить ворота голкипера «Динамо» Василия Демченко «армейцы» так и не смогли. Как итог победа – 2:0. Отечественная дружина на родном льду обыгрывает грозный ЦСКА.

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 10 января. На «Минск-Арене» наши парни примут «Сибирь».

# Хоккей

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