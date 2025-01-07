Хоккеисты минского «Динамо» обыграли ЦСКА в матче КХЛ

В белорусскую столицу пожаловал один из лидеров турнирной таблицы Западной конференции. А потому противостояние выдалось особенно жарким. Первая треть, несмотря на обилие моментов, осталась безголевой. Счет в матче был открыт только на 24-й минуте. «Зубров» вперед вывел Крис Тирни.

Довольно скоро большинство реализовал Вадим Мороз и упрочил преимущество белорусской дружины. На второй перерыв минчане уходили с комфортным перевесом в две шайбы. Заключительная 20-минутка также прошла в неуступчивой борьбе, но поразить ворота голкипера «Динамо» Василия Демченко «армейцы» так и не смогли. Как итог победа – 2:0. Отечественная дружина на родном льду обыгрывает грозный ЦСКА.