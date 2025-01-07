Две белорусские теннисистки не смогли преодолеть стартовый раунд квалификации турнира «Большого шлема»

Две белорусские теннисистки не смогли преодолеть стартовый раунд квалификации первого в сезоне турнира «Большого шлема», Открытого чемпионата Австралии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович, занимающая в рейтинге 141-е место, встречалась со 119-й ракеткой мира Сичжэ Вэй. Первый сет остался за китаянкой – 7:5, во втором белоруска взяла реванш – 6:4. И все же в решающей партии сильнее была азиатская теннисистка – 6:3. Алена Фалей не справилась с представительницей Австралии Ариной Родионовой, уступив в двух сетах – 3:6, 5:7. Сразу с основной сетки выступление в Мельбурне начнут Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Первая ракетка мира является действующей чемпионкой турнира. Более того, Соболенко выигрывала Australian Open два последних года.