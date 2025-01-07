Минское «Динамо» на домашней арене уступило нижегородскому «Торпедо» в КХЛ

Минское «Динамо» на домашней арене уступило нижегородскому «Торпедо» в Континентальной хоккейной лиге, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Эти соперники уже встречались в новом году – в гостях динамовцы были сильнее – 3:0. Продлить победную серию минчанам не удалось. После двух периодов счет был равный, но заключительный отрезок остался за россиянами. Голы Максима Летунова и Игоря Ларионова в пустые ворота принесли победу «Торпедо» – 4:2. В турнирной таблице Западной конференции «зубры» опустились на 7 место. Следующий матч «Динамо» проведет уже 7 января против одного из лучших клубов России, московского ЦСКА. Начало встречи на «Минск-Арене» в 17.10.