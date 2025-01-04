Хоккеисты минского «Динамо» на выезде обыграли «Торпедо» из Нижнего Новгорода

Хоккеисты минского «Динамо» провели первый матч в КХЛ в новом календарном году. «Зубры» на выезде сыграли с нижегородским «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде команды разогревались. А на старте второго динамовцы открыли счет, Брэди Лайл мощным броском от синей линии поразил ворота Ивана Кульбакова. Через несколько минут быстрая контратака нашей команды завершилась голом Сэма Энаса. «Зубры» повели – 2:0.

А затем свою лепту внес Никита Пышкайло. Минские динамовцы одержали уверенную выездную победу над «Торпедо» со счетом 3:0.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Думаю, мы и в первом периоде играли неплохо, имели очень много шансов, вратарь держал. Во втором периоде просто это в голы реализовали. И третий период доиграли без нервотрепки и солидно.

Уже 6 января на «Минск-Арене» наша команда вновь сыграет с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.