Состоялись первые матчи чемпионата Беларуси по волейболу среди женщин

Чемпионат Беларуси по волейболу среди женщин возвращается. 4 января состоялись первые матчи в новом году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В РГУОР хозяева площадки принимали «Жемчужину Полесья». Несмотря на то, что соперники располагаются на разных полюсах турнирной таблицы, матч получился ярким и напряженным. Уже в начале встречи приезжие волейболистки выиграли два сета – 25:21, 25:22. Однако затем минчанки сумели перехватить инициативу и взяли вверх в двух последующих партиях – 25:22, 25:9. Судьба матча решилась в заключительном сете, где сильнее оказалась «Жемчужина Полесья» – 15:11. Тем самым подопечные Петра Пархимчика прервали серию из трех поражений кряду.

Петр Пархимчик, главный тренер ВК «Жемчужина Полесья»:

У нас команда тоже молодая, и мы от матча к матчу набираем игровой опыт. Поэтому девчонки уже начинают чувствовать это напряжение и знают, когда нужно рискнуть, когда нужно сбросить. Мы начали этот год с победы, очень приятно. РГУОР на самом деле это молодежная сборная Республики Беларусь. Это очень серьезная команда. Сегодня удалось эту команду победить.