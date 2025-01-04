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Состоялись первые матчи чемпионата Беларуси по волейболу среди женщин

04 января 2025 18:02
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Чемпионат Беларуси по волейболу среди женщин возвращается. 4 января состоялись первые матчи в новом году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Состоялись первые матчи чемпионата Беларуси по волейболу среди женщин-2

В РГУОР хозяева площадки принимали «Жемчужину Полесья». Несмотря на то, что соперники располагаются на разных полюсах турнирной таблицы, матч получился ярким и напряженным. Уже в начале встречи приезжие волейболистки выиграли два сета – 25:21, 25:22.

Однако затем минчанки сумели перехватить инициативу и взяли вверх в двух последующих партиях – 25:22, 25:9. Судьба матча решилась в заключительном сете, где сильнее оказалась «Жемчужина Полесья» – 15:11. Тем самым подопечные Петра Пархимчика прервали серию из трех поражений кряду.

Состоялись первые матчи чемпионата Беларуси по волейболу среди женщин-4

Петр Пархимчик, главный тренер ВК «Жемчужина Полесья»:
У нас команда тоже молодая, и мы от матча к матчу набираем игровой опыт. Поэтому девчонки уже начинают чувствовать это напряжение и знают, когда нужно рискнуть, когда нужно сбросить. Мы начали этот год с победы, очень приятно. РГУОР на самом деле это молодежная сборная Республики Беларусь. Это очень серьезная команда. Сегодня удалось эту команду победить.

Состоялись первые матчи чемпионата Беларуси по волейболу среди женщин-6

Виктория Тычинина, центральная блокирующая ВК «Жемчужина Полесья»:
Это невероятное событие для нашей команды. Мы безумно рады, что одержали сегодня победу. Мы много работали и в прошлом году, и уже в новом году мы тоже прикладывали очень много усилий. Хотим сказать большое спасибо всем, кто в нас верил, и ожидайте от нас еще большего.

В еще одном матче дня «Прибужье» разгромило «Лилея-Новополацк» со счетом 3:0.

# Волейбол

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