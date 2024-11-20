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Хоккеисты минского «Динамо» на выезде обыграли омский «Авангард»

20 ноября 2024 11:31
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Хоккеисты минского «Динамо» на победной ноте завершили очередную выездную серию в рамках регулярного чемпионата КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» на выезде обыграли омский «Авангард»-1

Наши парни в Омске обыграли местный «Авангард». И это несмотря на то, что хозяева вышли вперед на четвертой минуте. Минчан огорчил экс-игрок «зубров» – Игорь Мартынов.

Однако далее преимущество было полностью на стороне наших парней. Они пять раз огорчили своих визави. Дубль в активе Вадима Мороза. Еще по разу отличились Крис Тирни, Роман Горбунов и Вадим Шипачев, который вдобавок ко всему еще трижды ассистировал партнерам по команде. Как итог – 5:2 в пользу «Динамо». Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 22 ноября. На льду «Минск-Арены» хоккеисты минского «Динамо» примут одноклубников из Москвы.

# Хоккей

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